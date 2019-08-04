Amazonlar'da ağaç katliamı

Dünyanın akciğerleri kabul edilen Amazonlar’daki ağaç kıyımını takip eden Brezilya Uzay Araştırmaları Ajansı INPE’nin Başkanı Ricardo Galvao, Amazon ormanlarındaki ticari kısıtlamaları kaldırmak isteyen ülkenin popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hışmına uğradı.

Bolsonaro ile görüş ayrılığına düşen Galvao, görevden ayrılacağını açıkladı. INPE’nin uydu görüntülerinden elde ettiği veriler Amazon yağmur ormanlarındaki tahribatın haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 88 arttığını ortaya koymuştu. Temmuzdaki ağaç kıyımının ise bir önceki yıla göre üçe katlandığı belirtilmişti. Fizikçi olan Galvao’ya tepki gösteren Bolsonaro, iki hafta önce yaptığı açıklamada, “Bizi yapmakla suçladığınız tahribat gerçek olsaydı, Amazon bölgesi çoktan biterdi” demişti. Amazon ile ilgili verileri ‘yalan’ diye nitelendirerek Ricardo Galvao’yu ‘bazı STK’lara hizmet etmekle’ suçlamıştı. Galvao ise verdiği bir röportajda Bolsonaro’nun eleştirileri için “14 yaşındaki bir çocuğun şakası gibi” demişti. Önceki gün Brezilya Bilim ve Teknoloji Bakanı ile görüşen Galvo, yakında görevden ayrılacağını açıkladı. Ancak Ricardo Galvao’nun istifa mı ettiği, yoksa görevden mi alındığı açıklık kazanmadı. Greenpeace’in Brezilya koordinatörü Marcio Astrini orman kaybındaki artıştan, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun tarım ticaretini destekleyen politikalarını sorumlu tutuyor.