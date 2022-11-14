Ankara'da gizli görüşme iddiası: ABD ve Rusya masaya oturdu

Rus ve ABD'li yetkililerin Ankara'da görüştüğü iddia edildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, ''Doğrulayamayız da yalanlayamayız da'' denildi.

Rus ve Amerikalı yetkililerin Ankara'da görüştüğü iddia edildi.

İddianın sahibi Rus Kommersant gazetesi, Rusya Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin'in de görüşmede olduğunu yazdı.

Görüşmenin kamuoyundan gizli tutulduğu bilgiler arasında.

Kremlin ise iddialara ilişkin, "Türkiye'de ABD ile görüştüğümüzü doğrulayamayız da yalanlayamayız da" açıklamasını yaptı.

Türk yetkililer ise görüşmeye ilişkin yorum yapmadı.

DANIŞMA TOPLANTISI

Geçen hafta Kommersant, Rusya ve ABD'nin önümüzdeki haftalarda Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması ile ilgili olarak bir danışma komisyonu toplantısı yapmayı görüştüğü bilgisini paylaşmıştı.

ABD MEDYASI DA YAZMIŞTI

ABD medyasında geçen hafta, nükleer tehdidi azaltmak için Moskova ile gizli görüşmeler yürütüldüğüne yönelik haberler yer almıştı.