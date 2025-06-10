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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yakalama kararı
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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihale süreçlerine müdahale ettiği iddiasıyla Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılığın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen A.İ.A.'nın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu’nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilğili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur”

 

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Etiketler halk tv cafer mahiroğlu ihale
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