  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adnan Oktar'dan örgütü çökerten isme ölüm tehdidi

Cezaevinde de rahat durmadı! Adnan Oktar'dan örgütü çökerten isme ölüm tehdidi

Cezaevinde de rahat durmadı! Adnan Oktar'dan örgütü çökerten isme ölüm tehdidi
Güncelleme:

Tutuklu suç örgütü lideri Adnan Oktar, örgütün çökertilmesi için ihbarı yapan Ö.M.'yi ölümle tehdit etti. Oktar'ın avukatının paylaştığı e-postada, ''Benim için ölecek diyen diyen herkes benden önce tek tek eceliyle öldü'' ifadeleri yer aldı.

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçlarından tutuklanarak cezaevine giren ve 8 Bin 463 yıl 4 ay ceza alan Adnan Oktar, cezaevinden Ö.M.'ye ölüm tehdidinde bulundu.

Halk TV'den Can Bursalı'nın haberine göre, Ö.M. Adnan Oktar dosyasında dikkat çeken bir yere sahip bulunuyor. M. yaptığı ihbarla 2018 yılında Adnan Oktar silahlı suç örgütünün çökertilmesinde ciddi rol oynadı. Oktar, örgütün çökertilmesini sağlayan ihbarı yapan ve dava sürecinde tanık olarak örgütün faaliyetlerini ifşa eden M.'yle ilgili avukatı aracılığıyla e-posta paylaştı.

'YOK ETMEK İSTİYORDUM'

E-postada M.'nin Oktar'ı tehdit ettiği ve cinayet planlandığı da ileri sürülüyor. Bu iddiaya, M.'nin katıldığı bir programda, söylediği belirtilen "O zamanki ruh halimle bu insanı gerçekten yok etmek istiyordum. Ama olmadı, yapamadım" sözleri dayanak gösteriliyor.

'GÖRECEKSİNİZ HEPSİ BENDEN ÖNCE ECELLERİYLE VEFAT EDECEK'

Oktar'ın avukatı, paylaştığı e-postada, müvekkili Oktar'ın bir duruşmada söylediği söze atıf yaptı. M.'yi hedef alan tehdit e-postasında, "Benim için ölecek diyen diyen herkes benden önce tek tek eceliyle öldü. Hepsi aynı yere gitti" ifadeleri de yer aldı. Oktar'ın sözlerinin aktarıldığı e-postada, "Şu anda beni aynı yerden izliyorlar. Nerede olduklarını beni nereden izlediklerini söylemek istemiyorum ama yanı yerdeler. Şu anda da hala bu söylemde olanlar var. Göreceksiniz hepsi benden önce ecelleriyle vefat edecekler" deniliyor.

HalkTV

text-ad
Etiketler adnan oktar ölüm tehdidi cezaevi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayıp genç 17 saat sonra bu halde bulundu Kayıp genç 17 saat sonra bu halde bulundu İstanbul, Ankara, Konya... Sanayi tesislerinin hepsi tek tek taşınacak! İstanbul, Ankara, Konya... Sanayi tesislerinin hepsi tek tek taşınacak! Depoları doldurun: Akaryakıtta indirim beklerken yeni zam dalgası geliyor! Depoları doldurun: Akaryakıtta indirim beklerken yeni zam dalgası geliyor! Danıştay hakimi başından vuruldu Danıştay hakimi başından vuruldu Kenan Yıldız, genç modelle gizli aşkını yanlışlıkla ifşa etti! Kenan Yıldız, genç modelle gizli aşkını yanlışlıkla ifşa etti! Burası ne Akdeniz, ne Ege, ne de Karadeniz... İşte Türkiye'nin tabiat harikası gizli akvaryumu Burası ne Akdeniz, ne Ege, ne de Karadeniz... İşte Türkiye'nin tabiat harikası gizli akvaryumu Ankara kulislerini karıştıran ses kaydı... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi! Ankara kulislerini karıştıran ses kaydı... Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi! Bursa'da günlerdir kayıp minik çocuk tam ümitler tükendiği anda bulundu! Bursa'da günlerdir kayıp minik çocuk tam ümitler tükendiği anda bulundu! Altında rekor haftası beklentisi: Altın fiyatları için olay olacak tahmin... Altında rekor haftası beklentisi: Altın fiyatları için olay olacak tahmin... Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatilindeki ''bikinili poz'' tedbiri herkesi şaşırttı Uzak Şehir'in güzelinin yaz tatilindeki ''bikinili poz'' tedbiri herkesi şaşırttı
Türkiye'deki yılan sokması ölümü sonrası hayati uyarı! Türkiye'deki yılan sokması ölümü sonrası hayati uyarı! Belediye ''başkan tarafından düğünlerde takılmak üzere'' altın aldı! Belediye ''başkan tarafından düğünlerde takılmak üzere'' altın aldı! Turizm cennetinde ölüme atladı: 40 metrelik falezlerde ölüme meydan okurken sonu feci oldu! Turizm cennetinde ölüme atladı: 40 metrelik falezlerde ölüme meydan okurken sonu feci oldu! Erdoğan'ın başdanışmanından Ferdi Zeyrek açıklaması: ''Sır perdesi açıklığa kavuşturulmalı'' Erdoğan'ın başdanışmanından Ferdi Zeyrek açıklaması: ''Sır perdesi açıklığa kavuşturulmalı'' Türk bilim insanları mide kanserine çare buldu Türk bilim insanları mide kanserine çare buldu Eski okulunda katliam yaptı: Çok sayıda ölü var! Eski okulunda katliam yaptı: Çok sayıda ölü var! Mayıs ayının en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu Mayıs ayının en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu Turizm cennetindeki 1.000 TL'lik plaj giriş ücreti için emsal karar! Turizm cennetindeki 1.000 TL'lik plaj giriş ücreti için emsal karar! Özel okulun kapı komşusuna baskın: Ele geçirilenler şoke etti! Özel okulun kapı komşusuna baskın: Ele geçirilenler şoke etti! Al-Hilal'in teklifini reddetmişti: Osimhen'in yeni takımını duyurdular! Al-Hilal'in teklifini reddetmişti: Osimhen'in yeni takımını duyurdular!