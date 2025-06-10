Cezaevinde de rahat durmadı! Adnan Oktar'dan örgütü çökerten isme ölüm tehdidi

Tutuklu suç örgütü lideri Adnan Oktar, örgütün çökertilmesi için ihbarı yapan Ö.M.'yi ölümle tehdit etti. Oktar'ın avukatının paylaştığı e-postada, ''Benim için ölecek diyen diyen herkes benden önce tek tek eceliyle öldü'' ifadeleri yer aldı.

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi suçlarından tutuklanarak cezaevine giren ve 8 Bin 463 yıl 4 ay ceza alan Adnan Oktar, cezaevinden Ö.M.'ye ölüm tehdidinde bulundu.

Halk TV'den Can Bursalı'nın haberine göre, Ö.M. Adnan Oktar dosyasında dikkat çeken bir yere sahip bulunuyor. M. yaptığı ihbarla 2018 yılında Adnan Oktar silahlı suç örgütünün çökertilmesinde ciddi rol oynadı. Oktar, örgütün çökertilmesini sağlayan ihbarı yapan ve dava sürecinde tanık olarak örgütün faaliyetlerini ifşa eden M.'yle ilgili avukatı aracılığıyla e-posta paylaştı.

'YOK ETMEK İSTİYORDUM'

E-postada M.'nin Oktar'ı tehdit ettiği ve cinayet planlandığı da ileri sürülüyor. Bu iddiaya, M.'nin katıldığı bir programda, söylediği belirtilen "O zamanki ruh halimle bu insanı gerçekten yok etmek istiyordum. Ama olmadı, yapamadım" sözleri dayanak gösteriliyor.

'GÖRECEKSİNİZ HEPSİ BENDEN ÖNCE ECELLERİYLE VEFAT EDECEK'

Oktar'ın avukatı, paylaştığı e-postada, müvekkili Oktar'ın bir duruşmada söylediği söze atıf yaptı. M.'yi hedef alan tehdit e-postasında, "Benim için ölecek diyen diyen herkes benden önce tek tek eceliyle öldü. Hepsi aynı yere gitti" ifadeleri de yer aldı. Oktar'ın sözlerinin aktarıldığı e-postada, "Şu anda beni aynı yerden izliyorlar. Nerede olduklarını beni nereden izlediklerini söylemek istemiyorum ama yanı yerdeler. Şu anda da hala bu söylemde olanlar var. Göreceksiniz hepsi benden önce ecelleriyle vefat edecekler" deniliyor.

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