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İmamoğlu'nun diploma iptali davasında hakim değişti

İmamoğlu'nun diploma iptali davasında hakim değişti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasına bakan 5. İdare Mahkemesi Başkanı’nın görev yeri değişti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmişti. İmamoğlu avukatı aracılığıyla diploma iptaline karşı 6 Mayıs'ta dava açmıştı. İstanbul İdare Mahkemesi’nde süren ‘diploma’ davasına bakan 5. İdare Mahkemesi Başkanı'nın görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. 

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2025 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında; adli yargıda 3 bin 698 hakim ve savcı ile idari yargıda görev yapan 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti. 

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, kararnamede, Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin hakimi Recep Şendil de yer aldı. Şendil, ‘İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı’ görevinden ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine atandı.

Mahkeme üyelerinden Dr. Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilirken üye Neslihan Türkcan Demir’in görev yeri değişmedi.

ÜNİVERSİTEDEN BELGE VE DETAYLI AÇIKLAMA TALEP ETMİŞTİ

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşımıştı. 

İmamoğlu’nun ‘yürütmeyi durdurma istemiyle’ açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Nisan’da verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti. Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildiGüncel

 

Cumhuriyet

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Etiketler ekrem imamoğlu ibb diploma iptali davası hsk kararnamesi mahkeme hakim
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