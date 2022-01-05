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Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti

Rusya'da 15 yaşındaki kız çocuğu, bindiği asansördeki sapığın saldırısına uğradı. Kızın imdadına ise babası yetişti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rusya'nın Surgut şehrinde 15 yaşındaki bir kız, evine gitmek için yaşadığı apartmanın asansörüne bindi. O sırada asansörde bulunan 27 yaşındaki bir genç önce kızla konuştu sonra onu öpmeye başladı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN BABA SALDIRGANI YUMRUKLADI
Kızın karşı koymasına rağmen adam taciz etmeyi sürdürdü. Asansör durunca genç kız adamı iterek asansörden çıkmayı başardı. Kızın çığlıklarını duyana babası asansördeki saldırganı dışarı çıkarıp yumruklamaya başladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Babanın elinden kurtulan saldırgan kaçmayı başardı. Asansör ve apartman güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan saldırgan yargılanacak.

Etiketler rusya asansör sapığı zorla öptü
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