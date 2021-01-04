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  3. 04 Ocak 2021 22:16

Aşı olduktan 48 sonra hayatını kaybetmişti! Otopsi sonucu bekleniyor

Portekiz'de Pfizer/BioNTech aşısı olduktan 48 saat sonra hayatını kaybeden 41 yaşındaki hemşirenin otopsi sonucu bekleniyor.

Aşı olduktan 48 sonra hayatını kaybetmişti! Otopsi sonucu bekleniyor
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 41 yaşındaki Sonia Acevedo, Covid-19 aşısını olduktan 48 saat sonra, yeni yıl günü evinde aniden hayatını kaybetti.

Porto'daki Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde görev yapan iki çocuk annesi Acevedo'da aşı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etki görülmedi.

Baba Abilio Acevedo, Portekiz gazetesi Correio da Manha'ya yaptığı açıklamada, "O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Covid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum" dedi.

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