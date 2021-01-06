Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebine ret

ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği savaş suçlarını belgelerle ifşa eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere’de adalet savaşı veriyor.

WikiLeaks kurucusunun ABD'ye iadesi talebini basın özgürlüğü değil de intihar riski gerekçesiyle reddeden Britanya yargısı, Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini de geri çevirdi.

İngiltere'de hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın, iade edilmesi durumunda intihar edebileceğini belirterek ABD'nin talebini reddetmişti.

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.

Basın örgütleri de Assange'ın yayımladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyordu.