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  4. 22 Mayıs 2017 20:51

ABD'nin gizemli üssünün fotoğrafları yayınlandı.

Çinli bir uydu şirketi ABD'nin gizemli üssünün fotoğraflarını yayınladı.

ABD'nin gizemli üssünün fotoğrafları yayınlandı.
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Çinli bir uydu şirketi ABD'ye ait Nellis Havaüssü'nün uzaydan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Çinli uydu şirketi Chang Guang, ABD'nin Neveda eyaletinde bulunan Nellis Havaüssü'nün uzaydan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan fotoğrafların Çin'in ilk ticari uydusu Jilin-1 tarafından çekildiği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan Nellis Havaüssü'nün fotoğraflarında F-15, F-16 ve A-10 savaş uçaklarının üste olduğu net bir şekilde görülüyor.

Çinli şirketin yayınladığı fotoğrafları ilginç kılan etken ise Nellis Havaüssü'nün ABD'ye ait en gizemli üslerden birisi olması. 4600 hektarlık alana kurulu olan üs askeri okulların yanı sıra, Hava Kuvvetleri'nin en ileri savaş uçaklarının toplanma merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Bunun yanı sıra üsse ait olan '51. Bölge'de, düşman uçak ve silahlarının incelemek için tesisler bulunduğu ve dünya dışı canlılar ile UFO'larla ilgili araştırmaların bu tesiste yapıldığı iddia ediliyor.

ABD için son derece önemli ve geçmişte birçok komplo teorisine konu olan üssün uydu fotoğraflarının Çin tarafından yayınlanması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından 'bir istihbarat mesajı' olarak yorumlanırken, ABD'den henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Habertürk

çin , gizemli üs , fotoğraf , abd