Araçla kalabalığın arasına daldı !

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'in yazlık başkenti Şirinagar'da bugün gerçekleşen protestolarda milis güçlerle ve göstericiler karşı karşıya geldi. Milis güçlerine ait bir zırhlı polis aracı kalabalığın doğru ilerleyip insanları canlı canlı ezmesi ortalığı karıştırdı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki sürekli çatışma yaşanan bölgesi olarak biline Keşmir'in başkenti Şirinagar'da gerçekleşen protestolarda milis güçler ve göstericiler yine karşı karşıya geldi. Milis güçlerine ait bir zırhlı polis aracı kalabalığın doğru ilerledi. Aracın ilerlemesini engellemeye çalışan göstericiler ise, bu sırada büyük taşlar fırlattı. Araca atılanlar arasında bir bisiklet bile vardı. Zırhlı araç kalabalığın arasına dalıp göstericilere çarpınca, bir çok göstericiyi aracın altına alıp sürüklemeye başladı. Bir gösterici aracın altında kaldı. Gösterici çaresizce kurtulmaya çalışsa da araç üstünden geçti. AP'nin fotoğraflarında, aracın çarptığı bir başka protestocunun ayakları da dikkat çekiyor. Aracın ezdiği gösterici ağır yaralı halde hastaneye götürülürken, olaylarda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi.

UYGULANMAYAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Hindistan ve Pakistan, 30 Haziran tarihinde 2003'te imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için anlaşmaya vardıklarını dünyaya duyurmuştu. 15 yıl önce imzalanan ateşkes anlaşması, bugüne kadar iki ülke tarafından defalarca ihlal edildi. 1947 yılında Britanya'dan bağımsızlığını kazanan Hindistan ve Pakistan, geride kalan 70 yılda Keşmir bölgesini paylaşamadı. İki nükleer güç arasındaki bilek güreşi yıllardır sürerken, son yıllarda Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde radikal militanlarla güvenlik güçleri çatışıyor. Geçen yıl yaz mevsiminde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyesi Vani'nin öldürülmesi üzerine, on binlerce insan sokaklara çıkmıştı. Gerilimin zirve yaptığı iki ayı aşkın süre boyunca gösteriler sürmüş, 90 Keşmirli yaşamını yitirmişti. Bölgede bugüne kadar şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin insan hayatını kaybetti. Cammu Keşmir'deki silahlı gruplar, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.