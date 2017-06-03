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  4. 03 Haziran 2017 07:57

Bangladeş'te yaşlı bebek doğdu

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmi gerçek oldu.

Bangladeş'te yaşlı bebek doğdu
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Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmi gerçek oldu. Bangladeş'de progeria sendromuyla bir bebek doğdu.

Bangladeş'te bir bebek çok nadir görülen genetik bir bozuklukla dünyaya geldi. 

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi isimli filmde Brad Pitt'in canlandırdığı yaşlı görünümlü doğan ve büyüdükçe gençleşen "Benjamin Button" adlı karakter gerçek oldu.

Sosyal medyada yayılan bu fotoğrafta, progeria ile doğan bir erkek bebeğin cildi ve yüzü adeta yaşlı bir insana benziyor. Sosyal medya kullanıcıları henüz bir günlük olan bebeği "Benjamin Button" karakterine benzetti.

Hastalığın spesifik bir tedavisi henüz bulunmuyor.

progeria sendromu , bangladeş , yaşlı bebek