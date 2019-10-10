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  4. 10 Ekim 2019 13:30

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir açıklama da Çin'den

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir açıklama da Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir açıklama da Çin'den
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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, başkent Pekin’de bugün düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirdi.

Sözcü, “Çin, daima Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini ve korunmasını savunmaktadır” ifadelerini kullandı. Geng, tüm tarafların, Türkiye’nin askeri operasyonunun doğurabileceği sonuçlar nedeniyle endişelerini ifade ettiğini dile getirdi. Suriye’de siyasi çözüm sağlanması yönünde yükselen bir eğilim olduğunu savunan Çinli sözcü, tarafları siyasi çözümü ilerletecek uygun koşullar oluşturmaya ve Suriye’deki mevcut durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmamaya çağırdıklarını söyledi.

İHA

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