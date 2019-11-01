Çin'de tartışma yaratan ''istismar ve cinayet'' kararı

Çin'in Twitter'ı kabul edilen sosyal paylaşım sitesi Weibo'da 14 olan cezai ehliyet yaşının düşürülmesi çağrıları yapılırken bir kullanıcı "Şeytanı korumayın. Kız çocuğu ölürken, katil 3 yıl sonra normal hayatına devam edecek" dedi.

Ülkenin ceza yasaları uyarınca 14 ila 18 yaş arasındaki kişiler sadece cinayet, tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı soygun ve kundaklama gibi ağır suçlardan yargılanabiliyor. 18 yaşın üzerindekilerde bu sınırlama kalkıyor.

Hong Kong'daki Çin Üniversitesi'nden ceza hukuku uzmanı Michelle Miao'ya göre 14 yaşın altındakiler hakkında dava açılamıyor. Suçlu gibi yargılanamayan bu kişiler "terbiye edilmeleri için" ailelerine veriliyor ya da çok nadiren ıslah evlerine gönderiliyor.

Olay nasıl oldu?

Devlet kontrolündeki China Daily gazetesine göre, adı açıklanamayan kız çocuğunun cesedi 20 Ekim'de ağabeyinin kendisini resim kursuna bırakmasından birkaç saat sonra bulundu.