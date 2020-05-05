Çocuk kaçırmaya çalışan maymun kamerada

Endonezya'da bisiklet üzerinde hızla yol alan bir maymunun küçük bir kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulunduğunu gösteren video şaşkınlık yarattı. Bir süre maymun tarafından yerde sürüklenen küçük kızın alnında çizikler oluştu.

3 METRE SÜRÜKLEDİ

Endonezya'da çekilen bisikletli maymun videosu, görenleri hayrete düşürdü. Görüntüde bisiklet süren maymun, ileride kucağında bebeği olan bir kadının yanında oturan kız çocuğunu sürükleyerek kaçırmaya çalışıyor. Çevrede bulunan kişilerin hareketlenmesi üzerinde maymun, yaklaşık 3 metre sürükledikten sonra çocuğu bırakarak kaçıyor. Endonezya basınına göre olay ülkenin Doğu Java ilinin Surabaya semtinde sokak gösterilerinin yapıldığı sırada yaşandı.

MAYMUNUN DÖVÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Maymun tarafından sürüklenen çocuğun alnında çizikler oluştuğu bildirildi. Videoyu çeken Jasa Supanji adlı kişi, Storyful'a yaptığı açıklamada, söz konusu olayın insanların sokak gösterilerini izlemek için toplandığı sırada yaşandığını söyledi. Öte yandan maymunun olay sonrası etraftaki kişilerce dövüldüğü ve çok sayıda kişinin de hayvana şiddet uygulandığı için tepki gösterdiği belirtildi.