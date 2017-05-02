Kuzey Kore'den tehdit üstüne tehdit

Son bir aydır nükleer füze denemeleriyle dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore, bugün ABD'yi Kore Yarımadası'nı nükleer savaşa sürüklemekle suçladı. Pyongyang, hava sahası üstünde uçan ABD savaş uçaklarına ateş püskürüyor.

USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemileriyle bölgede güç gösterisine soyunan ABD, Güney Kore ve Japonya ile birlikte tatbikat yapıyor.

Son olarak ABD hava kuvvetlerinin en değerli parçalarından iki B-1B Lancer uzun menzilli bombardıman uçakları da gerilimin düşmediği Kore Yarımadası'na gönderildi.

B-1B Lancer'ların Kore'ye uçuşu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmeye hazır olduğunu söylediği saatlerde gerçekleşti. Guam Adası'ndaki Amerikan üssünden havalanan B-1B Lancer'lar, tatbikatta gövde gösterisi yapacak.

KCNA: Nükleer bomba atılınca ABD ağlayacak

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, önleyici bir nükleer bombanın tatbikata katılan ana hedeflere atılmasıyla ABD ve müttefiklerinin ağlayacağını duyurdu. KCNA, ayrıca, bölgedeki pervasız askeri provokasyonların Kore Yarımadası'nı nükleer savaşa yaklaştırdığını aktardı.



Füzeleri karşılamak için hazır

Sınırın güney tarafında ise ABD'nin füze savunma sistemi THAAD aktif hale geldi. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Moong Sang Gyun, bir golf sahasına kurulan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin Kuzey Kore'nin füze saldırılarına karşı hazır olduğnuu söyledi.

Çin'in şiddetle karşı çıktığı sistem, Kuzey Kore'nin Mart ayı başındaki başarısız balistik füze denemesinin hemen ardından Güney Kore'ye gönderilmişti.

Çin'in resmi gazetelerinden Global Times, başyazısında Washington'ın Pyongyang yönetiminin nükleer hırslarını dizginlemek için yalnızca Çin'e güvenmemesi gerektiğini yazdı.

Kuzey Kore, son bir ayda iki kez füze denemesine kalkıştı ve iki test de başarısız oldu.