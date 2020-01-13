Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu

Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde Yüksek Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkındaki idam kararını bozdu. Mahkeme, bu kararı 'yasal olmadığına' hükmetti.

Görevde kalabilmek için Pakistan anayasasını askıya alan Müşerref hakkındaki dava 2013 yılında açılmıştı. 17 Aralık 2019’da görülen duruşmada Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkûm edilmişti.

Müşerref, "Bu dava bana karşı kişisel intikam almak için açıldı" sözleriyle karar tepki göstermişti.