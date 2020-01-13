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  4. 13 Ocak 2020 15:35

Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında verilen idam kararı kaldırıldı. Mahkeme, bu kararı 'yasal olmadığına' hükmetti.

Müşerref hakkındaki idam kararı bozuldu
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Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde Yüksek Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkındaki idam kararını bozdu. Mahkeme, bu kararı 'yasal olmadığına' hükmetti.

Görevde kalabilmek için Pakistan anayasasını askıya alan Müşerref hakkındaki dava 2013 yılında açılmıştı. 17 Aralık 2019’da görülen duruşmada Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkûm edilmişti.

Müşerref, "Bu dava bana karşı kişisel intikam almak için açıldı" sözleriyle karar tepki göstermişti.

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