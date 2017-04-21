Nükleer tesiste dikkat çeken görüntü

Kuzey Kore-ABD nükleer savaş oyunu şimdilik sona ermiş gibi görünüyor, Pyongyang'ın nükleer tesislerinde ise sıradışı bir hareketlilik var.

Pazar günü Punggye-ri nükleer test alanından çekilen uydu görüntülerinde, voleybol oynayan insanlar dikkat çekiyor.

Analistlere göre, voleybol oynanması tesislerdeki faaliyetin bitirildiğini gösteriyor olabilir. Bir başka ihtimal ise, Kim Jong-un'un yeni bir aldatma taktiğini hayata geçirmesi.

Alışılmadık fotoğrafı, Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi paylaştı.

Bir önceki uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin nükleer denemenin son aşaması olan altıncı adımı atacağını gösteriyordu.

ABD'nin USS Carl Vinson ve diğer savaş gemileri Kore Yarımadası'na göndermediğinin ortaya çıkmasıyla, dünya rahat bir nefes almış oldu.

Trump: Birkaç saat içinde çok sıra dışı şeyler oldu

İki hafta boyunca birbirlerine savaş tehditleri savururken, ABD Başkanı Donald Trump gelinen son noktayı değerlendirdi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, "Kuzey Kore konusunda çok iyi durumdayız" diyerek Çin'den övgüyle söz etti.

Çin'in şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde Kuzey Kore üstünde baskı kurduğunu vurgulayan ABD Başkanı'nın Çin lideri Xi Jinping'e güveni tam:

"Çok iyi çalışıyor. Konunun uzmanları Çin’in daha önce bu denli çok çalıştığını görmediklerini söylüyor. Birçok kömür gemileri geri gönderildi. Başkaca birçok şey oldu. Son birkaç saat içerisinde çok sıra dışı şeyler oldu. Başkan’ın (Şi) çok çalışacağı konusunda gerçekten güvenim tam. Başarıp başaramayacağını bilmiyorum ama ellerinden geleni yaptığı konusunda güvenim tam."

Trump, Çinli mevkidaşı Xi'ye Kuzey Kore tehdidini ortadan kaldırması halinde ticari anlaşmalar önerdiğini de açıkladı.

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un akli dengesinin yerinde olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.