Ölümcül virüs hızla yayılıyor, tedavisi yok !

Hindistan’ın Kerala eyaletinde Mayıs ayı başından beri yeniden görülen Nipah virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a ulaştı. Eyalet çapında acil önlemler alan yetkililer, 94 kişinin karantina altına alındığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında bir de hastaları tedavi ederken virüs bulaşan Lini Puthussery isimli bir hemşire bulunduğu belirtiliyor.

Virüsle ilgili kritik bir gelişme de yaşandı. Reuters’ın son dakika geçtiği habere göre, virüsün Kerala dışında bir eyalette daha görüldüğü iddia edildi. Karnataka eyaletinde hastalık belirtileri gösteren kişilerin 20 yaşında bir kadın ile 75 yaşında bir adam olduğu belirtiliyor. İki kişiye de kesin teşhis konulabilmesi için testlerin sürdüğü öğrenildi.

Meyve yarasası ve domuzlardan insanlara bulaşan Nipah virüsü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 1998’den bu yana Malezya, Bangladeş ve Hindistan’da 260’dan fazla insanın ölümüne neden oldu. Hindistan’da ilk kez 2001 yılında görülen hastalık, 2007 yılında da iki ayrı salgında 50’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

WHO, Nipah’ı küresel bir salgın ihtimaline karşın Ebola ve Zika virüsleriyle birlikte öncelikli sekiz hastalık arasına dahil etti. Hindistan’da Kerala eyaletinde tıbbi kamplar oluşturulmasının yanı sıra, sağlık görevlileri vatandaşları yere düşmüş meyveleri yememe ve hurma dallarından su içmeme konusunda uyardı.

Virüsle ilgili korku salan asıl detay ise, hastalık bulaşan kişileri tedavi edecek bir aşı geliştirilememiş olması. Virüsün bulaştığı kişilerde ilk olarak yüksek ateş, çarpıntı ve kusma belirtileri ortaya çıkıyor. Daha sonra beyinde enfeksiyona neden olan virüs ölüme yol açıyor. Virüsün insandan insana geçebildiği de belirtiliyor.