Türk turistleri taşıyan araç kaza yaptı

Turizm cenneti Tayland'ın Phuket Adası'nda dün gece bir kaza meydana geldi... 5 Türk turisti taşıyan araç bir kamyonla çarpıştı. Polis olayın ardından 5 Türk turistin kimliğini açıklayan polis bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Türk turistlerin gözde tatil bölgelerinden Tayland’da korkunç bir kaza meydana geldi… Yerel saatle 15:00 sularında yaşanan kazada 5 Türk turist ve Tayland’da yaşayan bir şoförün yaralandığı açıklandı.

Olayın Phuket Adası’ndaki Kathu bölgesinde meydana geldiğini açıklayan polis, Türk turistleri taşıyan minibüsün bir kamyonla çarpıştığını aktardı. Turistleri Patong Plajı’ndan Phuket’in merkezine götüren aracın kazanın ardından pert olduğunu açıklayan yetkililer, “51 yaşındaki şoför Sophan Sahankrit ile 5 turistin yaralandığını açıkladı.

Yerel yetkililer Vajira Hastanesi’ne kaldırılan turistlerin, İsmail Doğan, Ergun Baş, İbrahim İnel, Gürsoy Şallı ve Salih Koca olduğunu duyurdu. Hastanede görevli yetkililer, Doğan ve İnel’in taburcu olduğunu fakat diğer turistlerin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, Salih Koca’nın ameliyata alınacağını ifade etti.