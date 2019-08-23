Vergi savaşlarında Çin'den ABD'ye 75 milyar dolarlık hamle

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’den ithal 5 bin 78 kalem üründen %5 ile %10 arasında ek gümrük vergisi alınacağı belirtildi.

Ek gümrük vergisi alınacak ürünler arasında ham petrol, küçük uçaklar ve arabalar bulunuyor.

Gümrük vergilerinden bir kısmı 1 Eylül, bir kısmı 15 Aralık’tan itibaren devreye girecek.

Çin’in ABD’ye gümrük vergisi misillemesi açıklamasının ardından Avrupa borsaları negatife dönerken, S&P 500 endeks vadeli işlemleri de %0.5 ekside.

TRUMP VERGİLERİ ERTELEMİŞTİ

Trump Çin’e ek gümrük vergisi getirme konusunda yeni tehditlerde bulunuyordu ve bu yeni vergileri aralık ayına kadar ertelediğini duyurmuştu.

ÇİN TARIM ÜRÜNÜ ALMAYI DURDURMUŞTU

Çin Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada ABD’den tarım ürünü almayı durdurduğunu açıklamıştı. Çin ABD’nin en değerli ihracat tarım ürünü olan soya fasülyesini dünyada en çok ithal eden ülke konumunda. Trump yönetimi Trump’a destek veren seçmen kitlesi arasında yer alan Amerikalı çiftçilerin ticari anlaşmazlıktan kaynaklanan kayıplarını tazmin etmek için 28 milyar dolarlık kaynak ayrıldığını duyurmuştu.

ABD ÇİN’İ KUR MANİPÜLATÖRÜ İLAN ETMİŞTİ



ABD Hazine Bakanlığı Mayıs sonundan bu yana yalnızca 12 en büyük ticari partnerlerini değil ABD ile 40 milyar doların üzerinde ikili ticarete sahip tüm ülkeleri izleme kriteri kapsamına almıştı. ABD Pekin yönetimini yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlayarak “döviz manipülatörü” ilan etti.

ALTIN 6 YILIN ZİRVESİNDE

Altın ABD ile Çin arasında giderek tırmanan ticaret savaşının talebi artırmasıyla altı yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Altının onsu bu hafta 1500 doları aşarak altı yılın zirvesine çıktı. Gram altın yurt içinde doların da yükselişi ile 277 TL’ye çıktı.

KÜRESEL PİYASALAR POWELL’I BEKLİYOR

Öte yandan küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl daha fazla faiz indirimi yapıp yapmamayacağına dair ipuçları için, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün Jackson Hole’da yapacağı konuşmayı dikkatle takip ediyor.

Onlarca yıldır Fed’i yöneten en açık sözlü kişi olan Powell, bu yılki Kansas Fed ekonomik sempozyumunda yapacağı konuşmada faiz hareketleri konusunda çok şey söylemek istemeyebilir. Bunun sebebi de aslında bilmemesi ve çok fazla derine dalmak istememesi olabilir.

Temmuz ayındaki faiz indirimi destekleyen Fed politika yapıcıları bile, daha fazlasını yapmak istemediklerinin sinyalini verdiler. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker bekle ve gör yaklaşımı çağrısında bulunurken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan “açık fikirli” olduğunu ancak “daha fazla adım atmaktan kaçınmak istediğini” söyledi.

Fed geçen ay düzenlediği FOMC toplantısında faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 2.00-2.25 bandına çekmişti.