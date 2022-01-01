Avrupa Birliği dönem başkanı değişti

Fransa yeni yılla birlikte Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralırken, Almanya da G7 dönem başkanlığını üstlendi.

Fransa, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına devraldı. Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, dönem başkanlığının sloganı olarak, 'yükseliş, güç, aidiyet' ifadelerinin seçildiği belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona krizi sonrası için uygulanacak yeni bir Avrupa kalkınma modeli ile inovasyon ve istihdamın teşvik edilmesi, rekabet gücünün güvence altına alınması ve iklim koruma hedefleri ile uyumlu bir yol izlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.



Macron, Fransa dönem başkanlığının öncelikli hedefleri olarak, iklim koruma ve dijitalleşmeye işaret etti, Avrupa egemenliğinin güçlendirilmesi ve asgari ücret konularının da gelecek 6 aylık süreçte gündemde olacağını vurguladı. Fransa'nın 13'üncü kez üstlendiği dönem başkanlığı sırasında 17-18 Şubat'ta Brüksel'de AB-Afrika Zirvesi de düzenlenecek. Fransa'nın ardından AB dönem başkanı 1 Temmuz 2022'den itibaren Çekya olacak.

DW Türkçe