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Avrupa Birliği'nden Türkiye için yeni açıklama

Avrupa Birliği'nden Türkiye için yeni açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyonun ilişkilerin temeli olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

"BM Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu'nu görmek güzel" ifadesini kullanan Borrell, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz ve Afganistan'daki durumu ele aldıklarını bildirdi.

Borrell, "Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyon esastır" değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu da görüşmenin ardından paylaştığı mesajında "Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart" değerlendirmesinde bulunmuştu.


Etiketler Josep Borrell avrupa birliği Türkiye açıklama ilişki
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