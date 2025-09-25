  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa ülkesinde şaşırtan karar: Köpek sahipleri günlük vergi ödeyecek

Avrupa ülkesinde şaşırtan karar: Köpek sahipleri günlük vergi ödeyecek

Avrupa ülkesinde şaşırtan karar: Köpek sahipleri günlük vergi ödeyecek
Güncelleme:

İtalya'nın Bolzano kentinde 2026'dan itibaren turistlerin yanında getirdiği köpekler için günlük 1,5 Euro vergi uygulanacağı bildirildi.

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 avro vergi uygulayacak. Alınan kararla, ‘aşırı turizm’in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi. Düzenlemeye göre, şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 avro vergi ödeyecek, turistlerden ise günlük yaklaşık 2 dolar alınacak.

Düzenlemeyi hayata geçiren Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, yeni uygulamaya ilişkin açıklamasında, “Bu adil bir önlem çünkü yalnızca köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde kaldırımların temizliği tüm topluma yüklenirdi. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

text-ad
Etiketler köpek turist vergi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi Erzurum'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağış geliyor Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu ''Ödül avcısı'' üniversite öğrencisi, NASA'nın güvenlik açığını buldu Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklenti anketini açıkladı
Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı