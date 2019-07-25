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  4. 25 Temmuz 2019 07:55

Avrupa'da kırmızı alarm ! Sıcaklık 40 dereceye çıktı

Avrupa'da son yılların en sıcak günler yaşanıyor. Belçika’da termometrelerin 39.9 dereceyi göstermesi sonucu ülkedeki alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

Avrupa'da kırmızı alarm ! Sıcaklık 40 dereceye çıktı
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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (MRG) tarihinde ilk kez ülkede kırmızı alarm verdi. MRG Müdürü David Dehenauw, yetkili kurumlar ile yapılan görüşmeler sonucu kırmızı alarm durumuna geçme kararı alındığını aktardı.

Kırmızı alarm seviyesi, MRG tarafından iki günden daha uzun bir süre boyunca kaydedilen aşırı sıcaklar sebebi ile verilirken sıcaklıkların gündüz 30 derece, gece ise 20 derecenin altına inmesi halinde alarmın turuncu seviyeye çekileceği aktarıldı.

Kırmızı alarmın asıl amacı halk sağlığı yetkililerini sağlığı tehdit altına alacak risklere karşı uyarmak.

İHA

belçika , avrupa , sıcaklık
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