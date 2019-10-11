  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 11 Ekim 2019 13:27

Avrupa'dan Erdoğan'ın restine yanıt

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Lefkoşa'ya yaptığı ziyarette Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili konuştu. Tusk, "Türkiye'nin operasyonu yeni bir insani krize yol açabilir" dedi.

Avrupa'dan Erdoğan'ın restine yanıt
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK uzantısı YPG güçlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününe girerken, açıklamalar da ardı ardına geliyor.

Güney Kıbrıs’ta konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ‘kapıları açarız’ sözlerine yanıt veren Tusk, “Türkiye şunu anlamalı, bizim temel endişemiz yapılan operasyonun yeni bir insanı krize yol açabilecek olması. Mültecilerin şantaj unsuru olarak kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''AB işgal derse kapıları açarız''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''AB işgal derse kapıları açarız''

 


 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , recep tayyip erdoğan , ab , avrupa , rest
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM