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Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
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  4. 12 Haziran 2017 22:52

Ege depremi can aldı !

Ege Denizi'nde meydana gelen şiddetli deprem can aldı.

Ege depremi can aldı !
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Bugün Ege Denizi’nde meydana gelen Türkiye’de de şiddetli hissedilen deprem, komşu Yunanistan’da can aldı. Yunanistanın Egedeki Midilli ve Sakız adalarını sarsan 6,1 şiddetindeki depremde bir kadın hayatını kaybetti, on kişi yaralandı.

Midilli Adasının Vrisa köyünde 45 yaşındaki bir kadın, çöken evinin enkazı altından ölü olarak çıkarıldı.

Enkaz altında kalan yaşlı bir çift sağ olarak kurtarılırken, bir kadının ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Evleri çökünce enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarılan kocası, karısının evde olduğunu söyledi, ancak kurtarma ekipleri şimdiye kadar kayıp kadına ulaşamadı.

MİDİLLİ'DE BÜYÜK HASAR

6,1 şiddetindeki depremde Midilli köylerindeki evlerin büyük bir bölümü hasar gördü, insanlar panik halinde yollara düştü, yaralılar da ambulanslarla hastanelere götürüldü. Depremden yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.

Midilli kenti ile Plomari merkez yolu ve Melinda köyüne giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Devlet ve belediye, evleri hasar gören Midilli halkı için açık alanlarda çadırlar kurmaya, otel ve pansyon odaları temin etmeye başladı.

DHA

midilli , ölü , ege depremi , yunanistan