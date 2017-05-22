''Erdoğan dünyaya liderlik öğretiyor''

Kosova Parlamentosu'nun Boşnak milletvekili Duda Balye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' denilmesine tepki gösterdi: "Erdoğan, hem Avrupa hem dünya için büyük bir liderin nasıl olması gerektiği örneğidir."

Kosova Parlamentosu’nda 2 dönemdir Boşnak partisinden milletvekilliği yapan Duda Balye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgü yağdırdı. Balye, Erdoğan’ın hem Avrupa’ya hem de dünyaya nasıl bir lider olunması gerektiğinin örneği olduğunu söyledi.



Kosova’da yapılacak seçimlerde tekrar aday olan Boşnak Milletvekili Balye, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kosovalı Boşnakların yanında olduğunu söyledi. 11 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan erken genel seçim öncesi açıklama yapan Balye, Boşnak halkı olarak seçimlere 5 Boşnak partisiyle yaptıkları ortak koalisyonla katılacaklarını söyledi. Kosova Meclisi’nde Boşnak azınlığı olarak ayrılmış 3 sandalyeleri olduğunu söyleyen Balye, seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını aktardı.



’15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’NİN YANINDA OLDUK’



“Türkiye’nin Boşnaklara yönelik gücü ve desteği her zaman vardı ve her geçen gün daha da güçlenmekte” diyen Balye, şöyle devam etti: ‘Biz Boşnak halkı olarak gerek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, gerekse de 28 Kasım’da Prizren’deki Türk Başkonsolosluğu’na yapılan molotoflu saldırı sırasında her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduk” diye konuştu.



Balye sözlerine şöyle devam etti: “Recep Tayyip Erdoğan bence çok büyük bir lider. Ve biz Boşnakların kendilerine çok büyük saygısı var. Mesela benim FETÖ’ye bağlı Kosova’daki okullarında 3 çocuğum eğitim görüyordu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çocuklarımı o okullardan alıp devlet okullarına kaydını yaptırdım. Erdoğan çok disiplinli ve çok büyük bir lider. Bu hem Türkiye için, hem Avrupa için hem de dünya için büyük bir liderin nasıl olması gerektiğinin örneğidir. Kendisinin yürütmüş olduğu politikayla çok beğeniyorum ve benim de kendisine çok büyük bir saygım var.”