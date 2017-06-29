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  4. 29 Haziran 2017 11:12

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya ile gerilim tırmanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'den tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya ile gerilim tırmanıyor
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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 zirvesi için Almanya ziyareti öncesinde konuşma yapmak için ülkeye resmi olarak başvuruda bulunduğunu açıkladı. Gabriel “Erdoğan’ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada  7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi vesilesiyle Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik düzenlemek için resmi başvuru yaptığını açıkladı.

Gabriel, "Dün Türkiye'den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık" dedi.

"SALON VERİLMEDİ" İDDİASI YER ALMIŞTI

Alman basınında çıkan haberlerde G20 zirvesine katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmiş, Erdoğan'ın konuşma yapmak için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verilmişti.

Sigmar Gabriel , almanya , dışişleri bakanı