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  4. 24 Ocak 2019 14:06

Eski bakan tecavüzden gözaltında

İskoçya'nın eski bakanlarından Alex Salmond gözaltına alındı. Reuters'ın kaynaklardan elde ettiği bilgilerde 64 yaşındaki Salmond'un cinsel saldırı ve tecavüz suçlamasıyla yakalandığı belirtildi.

Eski bakan tecavüzden gözaltında
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İskoçya’nın eski bakanlarından Alex Salmond gözaltına alındı. Reuters’a konuşan kaynaklar 64 yaşındaki Salmon’ın gözaltına alındığını açıkladı. İskoç polisi, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Salmond’ın sözcüsü ve avukatı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sky News, Salmond’ın bugün hakim karşısına çıkacağını aktarırken eski siyasetçinin cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarıyla yargılanacağı ifade edildi.

Salmond’ın biri 2013’te olmak üzere çok sayıda cinsel taciz ve saldırı gerçekleştirdiği ifade edilirken, şikayette bulunan kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

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