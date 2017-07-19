Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Pierre de Villiers, bir süredir bazı politikalarına itiraz ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la tartışıyordu.

Fransa'nın 40 yaşındaki en genç cumhurbaşkanı, Mayıs'ta göreve başladıktan hemen sonra bakanlıkların bütçelerinde büyük kesintiler yapacağını açıklamıştı.

Macron, Fransa Savunma Bakanlığının bütçesini de bu yıl 850 milyon euro azaltmayı planladığını duyurmuştu.

2014 yılından beri genelkurmay başkanlığını yürüten 61 yaşındaki de Villiers ise çoğu ekipman alımı kaleminden yapılan bu tasarrufları kabul etmeyeceğini söylemişti.