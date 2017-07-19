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  4. 19 Temmuz 2017 12:49

Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti
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Pierre de Villiers, bir süredir bazı politikalarına itiraz ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la tartışıyordu.

Fransa'nın 40 yaşındaki en genç cumhurbaşkanı, Mayıs'ta göreve başladıktan hemen sonra bakanlıkların bütçelerinde büyük kesintiler yapacağını açıklamıştı.

Macron, Fransa Savunma Bakanlığının bütçesini de bu yıl 850 milyon euro azaltmayı planladığını duyurmuştu.

2014 yılından beri genelkurmay başkanlığını yürüten 61 yaşındaki de Villiers ise çoğu ekipman alımı kaleminden yapılan bu tasarrufları kabul etmeyeceğini söylemişti.

BBC Türkçe

istifa , fransa , genelkurmay başkanı
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