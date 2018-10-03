Havuz başında mastürbasyon yaptı

İspanya'da yaşlı bir kadın, partnerine havuz başında mastürbasyon yaparken görüntülendi. Şoke eden görüntüler kısa sürede viral oldu.



Yaşlı çiftin 'uygunsuz görüntüleri' İspanya'nın Benidorm kentindeki bir otelde, havuz başında kaydedildi.

HERKESİN İÇİNDE MASTÜRBASYON YAPTI

Sosyal medyada defalarca kez paylaşılan videoda havuz başında şeznlonglarda güneşlenen yaşlı kadın, partnerine mastürbasyon yapıyor.

Diğer turistlerin şaşkın bakışları arasında kimse yokmuşçasına devam eden çiftin görüntüleri yine diğer turistler tarafından kaydedildi.