Hayat kadınları isyan etti: ''Koronadan değil açlıktan öleceğiz''

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, Çarşamba günü yaptığı toplantıda, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, önlemlerin aşamalı olarak gevşetilmesini kararlaştırmıştı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Seks İşçileri Derneği (Utsopi), konsey toplantısında, seks işçilerinin ne zaman işlerine dönebileceklerine ilişkin bir karar alınmadığını belirterek, bu konuda bir tarih belirlenmesini istedi.

Utsopi yöneticisi Maxime Maes, Belçika’daki 26 bin seks işçisinin maddi açıdan giderek daha kötü duruma düştüğünü vurgulayarak, bu nedenle bazılarının yeniden gizlice müşteri alabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

‘GÖÇMEN KADINLAR RİSK ALTINDA’

Maes, Nieuwsblad gazetesine, yardım kuruluşları ve şahıslar tarafından yapılan bağışlar sayesinde derneğin, günlük gelirden yoksun seks işçilerine yardımda bulunduğunu belirtti.

Dernek yöneticisine göre, korona nedeniyle yaşanan olumsuzluktan en fazla etkilenenlerin başında, çocuklu bekar anneler, damgalanmaktan muzdarip evsiz transseksüeller ve insan tacirlerinin sömürü çarkı nedeniyle gelecek umudu olmayan göçmen kadınlar geliyor.

Maes, bu kişilerin çoğunun yemek ya da hayatta kalmak için çok az paraya sahip olduklarını vurguladı.

“CORONADAN DEĞİL AÇLIKTAN ÖLECEKLER”

Utsopi Eş Başkanı Sonia Verstappen, Hollanda’daki seks işçilerinin, en erken 1 Eylül’de işlerine dönebileceklerine işaret ederek, Belçika’daki seks işçileri için de bir takvim belirlemesini istedi.

Seks işçilerinin giderek daha fazla risk alacağını ve gizlice çalışmaya başlayacağını söyleyen dernek başkanı, “Seks işçileri bu gidişle coronadan değil ama açlık ve soğuktan ölecek. Hatta bazıları intihar edebilir” dedi.

Brüksel polisi, corona virüsü yasaklarına rağmen sokakta müşteri arayan çok sayıda seks işçisinin yakalandığını doğruladı.

