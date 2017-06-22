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  4. 22 Haziran 2017 18:29

Hollanda'dan beklenmedik açıklama

Hollanda Başbakanı Rutte, mülteciler konusunda Türkiye'nin sözünü tuttuğunu açıkladı.

Hollanda'dan beklenmedik açıklama
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği zirvede konuşan Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nini sözünü tuttuğunu söyledi. Rutte, "Mülteciler ile alakalı problem Türkiye'de değil daha çok Yunanistan'da" ifadesini kullandı.

Başbakan Rutte Türkiye Hollanda ilişkilerindeki duruma ilişkin soruya ise "Burası onun yeri değil" yanıtını verdi.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, terörle  mücadele, göç, Brexit ve ekonomi konularını görüşmek üzere zirvede bir araya geldi. 

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasında  sözünü tuttuğunu ifade ederek, "Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması var. Doğru  söylemek gerekirse anlaşmayı çok iyi bir şekilde tam anlamıyla uyguluyorlar.  Mülteciler ile alakalı problem Türkiye'de değil daha çok Yunanistan'da" dedi.

Bu konu ile alakalı olarak Türkiye ile sürekli diyalog içerisinde  olduklarını belirten Rutte, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler ile ilgili  bir soru üzerine ise, "Burası onun yeri değil" diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesi  yaptığı açıklamada, işlerin iyiye gittiğine dair hiç olmadığı kadar inanca sahip  olduğunu kaydederek, "İyimserliğimizde hala son derece dikkatli olmalıyız. Ancak  bu konuda konuşmak için iyi nedenler var." dedi.

"Bana hayalperest diyebilirsiniz"

Brexit sürecine de değinen Tusk, İngiltere'den bazı dostlarının Brexit  kararının geri alınıp alınamayacağını sorduğunu belirterek, "AB, başarması  imkansız görünen hayallerin üzerine inşa edildi. O yüzden kim bilir? Bana  hayalperest diyebilirsiniz ama bu alanda tek değilim." dedi.

"Hayal zamanı değil"

Tusk'un Brexit'le ilgili açıklamasından kısa bir süre sonra Belçika  Başbakanı Charles Michel, sosyal medya hesabından, "Hayal ya da belirsizlik  değil, harekete geçme ve kesinlik zamanı." açıklamasını yaptı.

Michel, zirveye girişte yaptığı açıklamada ise, Avrupa’nın güçlü  olduğunu ve sınamalarla başa çıkabileceğini göstermeleri gerektiğini  vurgulayarak, "Siyasi anlamda önemli bir noktadayız. Umarım gerekli kararları  alırız." ifadesini kullandı.

"Birleşik Krallık'ın planını sunacağım"

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit müzakerelerinin yapıcı  başladığını ifade ederek, "Bugün, Birleşik Krallık'ın özellikle Birleşik Krallık  ve AB vatandaşlarının haklarının korunmasını içeren planını ana hatlarıyla ortaya  koyacağım." dedi. May, vatandaş haklarının müzakerelerde öncelikli olarak ele  alınmasını istedikleri konular arasında yer almasını istediklerini vurguladı.

Gündemde, terörle mücadele gibi konularının da olduğuna dikkat çeken  May, liderlere aşırılığın internette yayılmasının durdurulması, terörizmin sanal  ortamda güvenli bir alan bulmasının önlenmesi için beraber çalışma çağrısı yaptı.

"Müzakereleri iyi bir anlayış içinde sürdüreceğiz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirvede AB'nin ortak savunma  politikası, terörizmle mücadele ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağını  belirtti. İngiltere ile Brexit konusundaki müzakereleri hızlı ve yoğun bir  şekilde yapacaklarını ifade eden Merkel, "Benim için 27 üye ülkenin geleceğinin  şekillendirilmesi İngiltere'nin ayrılması konusundaki müzakerelerden daha  önceliklidir." ifadesini kullandı.

İngiltere ile birlikte gelecekte de çalışacaklarından dolayı bu  müzakereleri iyi bir anlayış içinde sürdüreceklerini vurgulayan Merkel, ancak  27  ülkenin birlikteliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Liderleri bu akşam Hamburg'da temmuz ayında düzenlenecek olan G20  Zirvesi'nin gündemi konusunda bilgilendireceğini belirten Merkel, zirvenin iklim  değişikliği, serbest ticaret ve Afrika konularını kapsayacağını kaydetti.

Macron, ilk kez AB Liderler Zirvesine katılıyor

Göreve geldikten sonra ilk kez bir AB Liderler Zirvesine katılan  Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, zirvede terörizmle mücadele, göç ve  savunma konularını ele alacaklarına işaret ederek, "Özellikle Avrupa savunma fonu  konusunda net sonuçlar elde edilmesi hususunda ısrarlıyım." dedi.

Ticaret politikası ve küresel ısınma ile ilgili de Macron, "Avrupa  günlük yaşam korkularına, sorunlarına, globalleşmenin yeniden düzenlenmesine  somut cevaplar bulabilir." diye konuştu.

"Daha büyük fikirlere odaklanmak istiyorum"

"Değerlerimiz çerçevesinde tamamıyla serbest ticarete açık bir  Avrupa'ya sahip olmamızı istiyorum." ifadelerini kullanan Macron, ancak bazı  kurallara uymayanlar olduğunda da Avrupa'nın korunması gerektiğini kaydetti.?

Macron, Brexit ve İngiltere'deki AB ajanslarının taşınması ile ilgili  bir soru üzerine ise, gece gündüz bu gibi konuları tartışmaktan ziyade, daha  büyük fikirlere odaklanmak istediğini ifade etti.

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