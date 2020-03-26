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  4. 26 Mart 2020 09:54

İngiltere'de alkol satan mini marketler de açık kalacak

İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ''açık kalması gereken satış noktaları'' listesine alkollü içki satan küçük marketler de eklendi.

İngiltere'de alkol satan mini marketler de açık kalacak
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İngiltere'de alkollü içki satan küçük marketler, koronavirüs salgınında 'açık kalması gerekli satış noktaları' arasına girdi.

Bu karar, süpermarket zincirlerinde bira ve şarap stoğunun hızla azalması sonrası alındı.

Ülkede koronavirüs salgını önlemleri kapsamında publar, barlar, restoranlar ve gece kulüpleri kapatılmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'nin en büyük pub zinciri Wetherspoons'un sahibi Tim Martin, kapatma kararının ardından alkollü içki satışının tamamen süpermarketlere kaydığını söyledi.

'Off-licence' adı verilen bu küçük marketlerin, Çarşamba günü güncellenen listeye alınması da kafa karışıklığını giderebilmiş değil.

Ülkede 'açık kalması gerekli satış noktaları' henüz netleşmezken, İngiliz Sanayi Konfederasyonu'ndan Carolyn Fairbairn birçok firmanın bu konuda bilgi sahibi olmadığını savundu.

Bisiklet ve araç yedek parça mağazası zinciri Halfords'ın kapatmama kararı sosyal medyada bir boykot kampanyasını dönüşmüştü.

Çarşamba günü güncellenen listede, bisikletçiler de yer aldı.

Güncellenen 'açık kalması gerekli satış noktaları' listesi şu şekilde:

Süpermarketler ve gıda satışı yapılan diğer marketler

Eczaneler

Alkol satışı yapan marketler

Benzin istasyonları

Gazete bayileri

Bisikletçiler

Ev ve yapı malzemeleri satışı yapan firmalar

Çamaşırhaneler ve kuru temizlemeciler

Oto tamircileri

Pet shoplar

Postaneler

Bankalar

Ülkenin önemli bisiklet firmalarından biri olan, katlanan bisikletleri ile ünlü Brompton, Londra'daki hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına bisiklet ödünç verdi.

Giyim mağazası zinciri Next ise internetten yapılan satışları karşılayabilmek için, çağrı yaptığı çalışanlarına yüzde 20 fazla ücret önerdi.

Firma, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, siparişler için küçük bir gönüllü grubuna çağrı yapıldığını savundu.

BBC Türkçe

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ingiltere , alkollü içki , koronavirüs
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