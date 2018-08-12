İngiltere'de silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Karayip Karnavalı sonrasında silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi. Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, Moss Side bölgesinde meydana gelen olayda 10 kişinin yaralandığı, bazılarının ciddi yaralar aldığı ancak hayati tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.

Saldırının nedeni ve kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Polis, olayla ilgili soruşturma açıldığını, ekiplerin birkaç gün boyunca olay yerinde devriye gezeceğini bildirdi.