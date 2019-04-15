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  4. 15 Nisan 2019 16:03

Irkçılardan ''Müslümanları öldürün'' mesajı

Irkçı korsanlar tarafından ele geçirilen Sosyal Demokrat Partisi'nin Twitter hesabından, 'Müslümanların öldürün' mesajı paylaşıldı.

Irkçılardan ''Müslümanları öldürün'' mesajı
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İsveç'te hükümetin en büyük ortağı Sosyal Demokrat  Partisinin sosyal medya hesabının ırkçı korsanlar tarafından ele geçirildiği ve  hesaptan ''Bütün Müslümanları öldürün" paylaşımı yapıldığı bildirildi.   

Partiden yapılan açıklamada, 850 bine yakın takipçisi bulunan Twitter  hesabının gece saat 02.00'de ırkçılar tarafından ele geçirildiği ve sabah saat  09.30'da kontrol altına alındığı belirtildi.

Irkçı korsanlarca hesaptan ''Bütün Müslümanları öldürün" mesajının  yanı sıra İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Lideri Stefan Löfven'in  emekliye ayrıldığı ve askeriyede teğmen olarak göreve başladığı yönünde mesajlar  paylaşılırken, ülkede uyuşturucu madde satışının serbest bırakıldığı yönünde  tweet'ler de atıldı.

Parti Basın Sözcüsü  Åsa Söderén, mesajların kendileri ile hiçbir  alakası olmadığını ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

AA

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