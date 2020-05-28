Korkutan araştırma: Ölenlerin yüzde 96’sında kronik hastalık var

231 binden fazla vakanın görüldüğü ve 33 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir detay ortay açıktı. İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkede corona virüsü vakasından ölenlerin yaklaşık yüzde 96’sında önceden belirli bir kronik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan verilerde hayatını kaybedenlerin yüzde 59’unda 3 veya daha fazla kronik hastalık bulunduğu, yüzde 21’inde iki kronik hastalık bulunduğu ve yüzde 15’inde de 1 bilinen hastalık olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin yüzde 4’ünde daha önceden teşhis edilmiş bir rahatsızlık yoktu.