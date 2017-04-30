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  1. 30 Nisan 2017 16:32

Le Pen'den "avronun öldüğü" çıkışı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Le Pen, ülkesinin Frank para birimine geri dönmesi gerektiğini savundu.

Le Pen'den avronun öldüğü çıkışı
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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, ülkenin Frank para birimine geri dönmesi gerektiğini savunarak, "Avro öldü." ifadesini kullandı.

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan Le Pen, Fransa'nın ekonomide ayarlamalar yapabilmek için para biriminin kontrolünü elinde bulundurmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu noktada Frank'a geri dönülmesi gerektiğini kaydeden Le Pen, ortak tek bir para biriminin yük olduğunu savunarak, "Avro öldü." değerlendirmesinde bulundu.

Le Pen, avronun sadece uluslararası ticaret yapan büyük şirketler tarafından kullanılması gerektiğini belirtti.

AA

fransa , frank , le pen , iddia , euro