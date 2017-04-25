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  1. 25 Nisan 2017 00:16

Le Pen'den flaş istifa kararı...

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimine katılan Le Pen'den flaş bir istifa açıklama geldi.

Le Pen'den flaş istifa kararı...
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Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Le Pen, "Bu akşam Ulusal Cephe başkanlığından ayrılmaya karar verdim" dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin Lideri Marine Le Pen,  partinin liderliğinden istifa edeceğini bildirdi. 
 
Hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk turu seçimindeki başarısıyla  iki adaylı ikinci tura katılmaya hak kazanan Le Pen, France 2 televizyon  kanalında yaptığı açıklamada, "Bu akşam Ulusal Cephe başkanlığından ayrılmaya  karar verdim." dedi.

İlk turda yüzde 24,01 oy alan Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel  Macron'un ardından yüzde 21,3 ile ikinci olan Le Pen, "bundan sonra partizan  düşüncelerin üstünde olacağını" kaydetti.
 
Marine Le Pen, Ulusal Cephe'nin liderliğini Ocak 2011'de babasından  devralmış, partisinin oy oranını da artırmıştı.
 
2015 yılındaki bölgesel seçimlerde yaklaşık 6,8 milyon kişinin oyunu  alarak büyük bir potansiyel yakalayan Ulusal Cephe, partinin lideri Marine Le  Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ise 7,6 milyon seçmenin  oyunu almayı başarmıştı.
 
Le Pen'in kararı, Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel Macron ile  yarışacağı seçimlerin ikinci turu için seçmenlerden ve bazı politikacılardan  destek alma çabası olarak değerlendiriliyor.
 
İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta  düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

AA

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