Mültecilere kucak açan Türk oteli kundaklandı!

Dün, Almanya'nın Sachsen Anhalt eyaletine bağlı Wanzleben-Börde kentinde, mültecilerin kaldığı belirtilen bir otelde yangın çıktı.

Almanya'da yaşamını sürdüren Önder Bulut isimli Türk vatandaşının sahibi olduğu otel, Suriyeli mültecileri barındırdığı ettiği gerekçesiyle, Alman faşistler tarafından ateşe verildi.

İKİ MÜLTECİ YARALI

Söz konusu ırkçı kundaklama eyleminde iki mülteci yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alman polisinin olaya ilişkin soruşturması ise sürüyor.