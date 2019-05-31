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  4. 31 Mayıs 2019 16:36

Twitter Hollandalı siyasetçinin hesabını dondurdu

Twitter, Hollanda’nın Hürriyeti Partisi'nin (PVV) Geert Wilders’in hesabını, attığı ırkçı bir tweet yüzünden geçici olarak dondurdu. Wilders'ın Hollanda'da göçmenlere karşı ırkçı bir tavır izlediği biliniyor.

Twitter Hollandalı siyasetçinin hesabını dondurdu
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Twitter, ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in hesabının, nefret ifade ettiği için askıya alındığını açıkladı.

Wilders, Twitter hesabının askıya alınması sebebiyle yaptığı açıklamada, "Demokrats 66 partisinin liderini eleştirdiğim bir tweet yüzünden hesabımın askıya alınması inanılmaz. Bunun sürekli olabileceği tehdidinde bulunuldu. Bana ölüm tehditleri gönderen Twitter hesapları açık” dedi. 

Wilders'in hesabının askıya alınmasına sebep olan tweet'i ise şu şekilde: 

"Hadi, sınırları açık bırakarak daha çok İslam ithal eden, sonra da bunun sonuçları olan, antisemitizm, namus cinayetleri, kadın sünneti, terörizm ve nefret için timsah gözyaşları döken D66 salaklarına hep karşı duralım."
 

AA

twitter , siyasetçi , hollanda
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