Yunan adalarında kaybolan astrofizikçi ölü bulundu

Christopher'in cesedinin kaldığı otelin 1.5 km uzağında bulunduğu belirtildi. Bir vatandaş tarafından bulunan cesedin yanına sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunanistan Polisi'nden yapılan açıklamada, cesedin 20 metrelik bir derinlikte bulunduğu bildirildi.

SON PAYLAŞIM

Cesedinin bulunduğu bölge ile ilgili Christopher'in bir gün önce paylaşım yapması da dikkat çekti. Astrofizikçi Christopher, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, bölgeyi çok sevdiğini ve yeniden buraya gelmek istediğini belirtmişti.





Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafında gündem olan olay pazartesi günü meydana geldi. Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yapan Christopher'den pazartesi 12.40'tan sonra haber alınamadı. Erkek arkadaşı polise verdiği ilk bilgide; Christopher'in sabah koşusu için otelden çıktığını ve bir daha geri dönüş yapmadığını söyledi. Kayıp haberi üzerine Yunanistan güvenlik güçleri de bölgedeki dağlık alanlarda ve deniz çevresinde arama başlattı. Havadan ve karadan devam eden aramalara polisin yanı sıra askeri birlikler de katıldı.



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'ODADA KAN İZİ BULUNDU'

Yunan polisi de, Christopher'in kaybolmadan önce kaldığı otel odasında incelemeler yaptı. Odada kan izine rastlandı. Bunun üzerine oda polis kontrolünde kapatıldı. Astrofizikçi Natalie Christopher'in erkek arkadaşı da gözlem altında tutulmaya başlandı. Rum medyasına göre; otelde görevli bir hizmetçi kadın da polise verdiği ifadede, "Bir gece önce bazı sesler duydum. Bir gün sonra odayı kontrol ederken yatak odasındaki kanepede bir çarşaf vardı. Çiftin gece ayrı odalarda uyuduğu sonucuna varabilecek bir şey bu" dedi.