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Avrupa'da krizi! 40 günlük motorini kaldı

Avrupa'da krizi! 40 günlük motorini kaldı

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Avrupa’da yaşanan motorin sıkıntısı giderek büyüyor.

Avrupa'nın Rusya'ya yönelik enerji bağımlılığını düşürme yönünde arayışları devam ederken, kıtanın stokları alarm veriyor.

Bloomberg'in haberine göre, kıtanın  40 günlük motorini kalan Avrupa'nın görünümden dolayı endişeye kapılan yatırımcılar beklemek yerine arzı müsait ürünlere büyük primler ödeyerek satın almayı tercih ediyorlar. Trafigura Group’un da dahil olduğu bazı firmalar belli lokasyonlarda kıtlık yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

 40 GÜNLÜK STOK KALDI
Uluslararası Enerji Ajansı’na göre savaş başlamadan önce Ocak sonunda Avrupa ülkelerinde toplam 247,4 milyon varil dizel bulunuyordu. Bu rakamın, kıtada hiç dizel üretilmese ya da ithal edilmese dahi 40 gün boyunca ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor.

Bloomberg

Etiketler motorin avrupa kriz
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