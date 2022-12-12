Avrupa'da savaşın ayak sesleri! ''Geri dönülmez noktaya yaklaşıyoruz''

Sırbistan ve Kosova arasında gerilim tırmanıyor. Kosova'nın kuzeyindeki saldırıların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ''Bu gece Kosova'da geri dönülmez noktaya doğru yaklaşıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Kosova'nın kuzeyinde dün akşam yaşanan şiddet olayları sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı. Toplantının içeriğine dair detay verilmedi.

DÖNÜLMEZ NOKTAYA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovıc, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Kurti militerleştirilmiş polisini Kuzey'i yerle bir etmeye ve yerel Sırpları yok etmeye hazırlarken, bu gece Kosova'da geri dönülmez noktaya doğru yaklaşıyoruz. Son 18 aydaki tek taraflı eylemler buna yol açtı. Batı'nın kasıtlı körlüğü, suç ortaklığına eşittir" dedi.

ABD'DEN TEPKİ

ABD'nin Priştine Büyükelçisi Jeffrey-M-Hovenier ise, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.

YEREL SEÇİMLER ERTELENDİ

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılması planlanan erken genel seçim öncesi bölgede gerginlik her geçen gün artıyor. Kosovalı Sırplar, Kosova polisinin eski Sırp mensubu Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, AB'nin Kosova'daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) dün gece saldırıya uğramıştı.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi. Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor. Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.