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Avrupa'dan Rusya'ya bir yaptırım daha

Avrupa'dan Rusya'ya bir yaptırım daha

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi, Rusya’nın üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya alındı. Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği operasyon nedeniyle Avrupa Konseyi ve Bakanlar Komitesi Parlamenterler Meclisi’ndeki üyeliğinin askıya alındığı bildirildi.

BAŞVURULAR İNCELENMEYE DEVAM EDECEK
Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Rusya adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'ya karşı yapılan başvuruların AİHM tarafından incelenmeye devam edileceği aktarıldı.

Temsil hakkının askıya alınmasının geçici bir önlem olduğu ifade edildi.

Etiketler avrupa rusya yaptırım
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