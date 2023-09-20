Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ zaferini duyurdu

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunun ikinci gününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak "Ordumuzun başarılı operasyonu neticesinde gerekli mesajlar verildi. Azerbaycan düşmanı layığınca cezalandırdı. Teröristler cezalandırıldı. Bir daha Ermenistan'a gösterildi ki onlara gerekli cevap verilecektir. Anti terör tedbirleri neticesinde bizim askerlerimiz büyük kahramanlık göstermişler." dedi.

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunun ikinci gününde ateşkes sağlandı. Karabağ Ermenileri kendilerini lağvederek silah bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesin Rus güçlerinin katışımıyla gerçekleştiğini duyurdu. Ateşkes saat 12.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları şu şekilde:

"TERÖRİSTLER CEZALANDIRILDI"

Azerbaycan düşmanı layığınca cezalandırdı. Teröristler cezalandırıldı. Bir daha Ermenistan'a gösterildi ki onlara gerekli cevap verilecektir. Anti terör tedbirleri neticesinde bizim askerlerimiz büyük kahramanlık göstermişler. Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi.

"GEREKLİ MESAJLAR VERİLDİ"

Karabağ’daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi. Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi. 10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ’dan çekmedi. Azerbaycan tarafından Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırlandı.Ordumuzun başarılı operasyonu neticesinde gerekli mesajlar verildi.

"KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR VE BUNU BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR"

Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim. Ne yazık ki karşı taraf ateşkese tam uymadı ve ateşkesten sonra da bizim mevzilerimizi hedef aldı. Ancak biz sözümüzü tuttuk. Artık yasadışı Ermeni güçlerin Karabağ’dan çıkarılması çalışmalarına başlanılmıştır. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor.