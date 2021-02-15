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  3. 15 Şubat 2021 15:55

Azerbaycan-Nahçıvan demir yolunun temeli atıldı

Dağlık Karabağ savaşından zaferle ayrılan Azerbaycan lideri Aliyev, Horadiz kasabasından Ermenistan sınırındaki Ağbent kasabasına kadar uzanan demiryolunun temel atma törenine katıldı.

Azerbaycan-Nahçıvan demir yolunun temeli atıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşımın Ermenistan üzerinden sağlanmasının planlandığı yeni demir yolu hattının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün yaptığı ziyaret kapsamında Fuzuli ilinin Horadiz kasabasında düzenlenen törene iştirak etti. Törende Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da hazır bulundu.

Temeli atılan yaklaşık 100 kilometrelik hat, Horadiz kasabasından Ermenistan sınırındaki Ağbent kasabasına kadar uzanacak.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Azerbaycan ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden yeni ulaştırma hattı oluşturulacak.

Horadiz-Ağbent demir yolu hattının temelinin atılmasıyla bildiride yer alan ulaştırma hattının ilk aşamasına geçilmiş oldu.

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