Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva'dan acı haber geldi. Paşayeva'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül'de komaya giren Paşayeva'nın tedavi gördüğü başkent Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'nde hayatını kaybettiği duyuruldu.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı.

PAŞAYEVA MİLLİ MECLİSİN ÖNEMLİ BİR ÜYESİYDİ

Aslen Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 48 yaşındaki Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. Paşayev'a 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Milli Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan- Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan- Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan'ı temsil eden kurula da üye olan Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak ta görev yapıyordu. Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.



ATATÜRK'E HAYRANLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, Atatürk'e olan hayranlığıyla biliniyordu. Paşayeva basına verdiği bir demeçte, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kaderi kaderimizdir." sözünü hatırlatarak, gençlerin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve dostluğu iyi bir şekilde bilmesi gerektiğini anlatmıştı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Paşayeva'nın vefat haberi sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi. Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva tedavi gördüğü hastanede maalesef ki vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Türk dünyasına hizmetleri asla unutulmayacaktır…" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de taziye mesajı yayınlayarak, "Azerbaycan'ımızın değerli milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim… Kendisinin Türk dünyası için verdiği kıymetli mücadeleyi asla unutmayacağız… Tüm Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun…" dedi.

"ANİ ÖLÜMÜNDEN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise X hesabından yayınladığı mesajda, "Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın ani ölümünden büyük üzüntü duydum. Beylikdüzü Belediye Başkanlığımdan beri tanıdığım, belirli zamanlarda da konuştuğumuz değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.