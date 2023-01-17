''Babaların babası'' böyle yakalandı!

İtalya'da ünlü mafya lideri Matteo Messina Denaro’nun yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Avrupa'nın en çok aranan mafya lideri, 'babaların babası' olarak tanınan Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatının ardından dün yakalandı.

Operasyonu yapan jandarma güçlerinin özel operasyon birimi ROS’un açıklamasına göre Messina Denaro tedavi amacıyla gittiği klinikte yakalandı.

Denaro’nun saklandığı ev ilk defa görüntülenirken İtalyan basını güvenlik birimlerinin gece boyunca burada arama yaptığını duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 60 yaşındaki mafya liderinin saklandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda lüks parfüm ve tasarım kıyafetler bulundu.

İtalya’da kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan Carabinieri ekipleri tarafından yapılan aramda evde silah bulunmadı. Carabinieri polisi Pasquale Angelosanto konuya ilişkin açıklamasında evin son dönemde yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.

Denaro’nun lüks düşkünlüğüne dikkat çeken polis, mafya liderinin yakalandığı sırada 35 bin Euro değerinde saat bulunduğunu aktardı.

YAKAYI BÖYLE ELE VERDİ

60 yaşındaki Matteo Messina Denaro’nun yakalandığı operasyonun detayları da basında yer aldı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Messina Denaro’nun yakınlarına yapılan telefon dinlemeleri ve veri tabanı analizleri operasyonun kilit unsurları oldu.

Mafya liderinin yakınlarının, ailede kanser olan birinden söz ettiği konuşmaları telefon dinlemesine takıldı. Bunun üzerine ulusal sağlık sistemi veri tabanında, Matteo Messina Denaro’nun özelliklerinde, Palermo’da kanser tedavisi gören kişiler belirlendi. Ve nihayet dün sabah, Andrea Bonafede adıyla Palermo’daki La Maddalena isimli özel kliniğe başvuran kişinin Matteo Messina Denaro olduğu belirlendi.

Jandarma görevlilerini görünce ilk aşamada kaçmaya çalışan mafya lideri, daha sonra ise etrafının sarıldığını anlayınca direniş göstermedi ve kendisini tanıtmasını isteyen görevlilere ‘’Ben Matteo Messina Denaro’yum’’ diyerek teslim oldu.

Savcılığın verdiği bilgiye göre Messina Denaro yakalandığında ‘’lüks kıyafetler giyiyor ve 35 bin Euro değerinde bir saat takıyordu’’.

1993'DEN BERİ ARANIYORDU

60 yaşındaki Messina Denaro, 1993’ten bu yana aranıyordu. Yaklaşık 50 cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen mafya lideri, onlarca kişiyi öldürmek ya da cinayet emrini vermekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Karıştığı cinayetler arasında mafyayla mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya 1992’de düzenlenen suikastlar da yer alıyordu.

KÜÇÜK BİR MEZARLIĞI DOLDURACAK KADAR ADAM ÖLDÜRDÜ

Messina Denaro'nun 1990'ların başında Floransa, Roma ve Milano'da 10 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar da dahil olmak üzere çok sayıda cinayetin arkasında olduğu iddia ediliyor. Hakkında hazırlanan bir belgesele göre Denaro, bir keresinde “küçük bir mezarlığı dolduracak kadar insanı öldürdüğü” ile övünmüştür.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP ASİTLE ERİTTİ

Messina Denaro'nun 1993'te Mafya aleyhinde kanıt sunmak üzere olan babasını susturmak amacıyla 12 yaşındaki Giuseppe Di Matteo adlı bir çocuğun kaçırılmasının organize edilmesine yardım ettiği iddia ediliyor. Giuseppe'nin boğulduğu ve vücudunun asitle eritildiği öne sürülüyor.

DİJİTAL YAŞLANDIRMA EFEKTİ İLE YAPILAN FOTOĞRAFLARLA ARADILAR

Matteo Messina Denaro, yakalanmaktan uzun süre kurtulması nedeniyle çizgi roman kahramanı ‘Diabolik’ ismiyle de aranıyordu.

Mafya babasının uzun zamandır kaçak olması nedeniyle güncel görüntüsü de bilinmiyor ve dijital yaşlandırma efektiyle hazırlanan fotoğraflarla aranıyordu.

ARABA MERAKI VE TASARIM KIYAFETLERİ İLE TANINIYOR

2007’de Time dergisinin dünyanın en kötü şöhretli mafya patronlarına dair hazırladığı listedeki profiline göre, Messina Denaro hızlı arabalara olan merakı ve özel tasarım kıyafetler giymesiyle tanınıyor.