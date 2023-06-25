BAE, Rusya'da itidal çağrısı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtirken itidal çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

BAE'den itidal çağrısı

Açıklamada, BAE'nin dost ülke Rusya'da isyan eden askeri güçlerin neden olduğu, bölgede gerginliği daha fazla tırmandıran ve istikrarı tehdit eden gelişmeleri endişeyle takip ettiği kaydedildi.

Gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısı yapılan açıklamada, BAE'nin Rusya'nın istikrar ve birliğini desteklediği aktarıldı.

Rusya’da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Son olarak Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.